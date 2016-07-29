Крыховяк: «Нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк, перешедший во французский клуб этим летом из «Севильи», рассказал о своих планах на сезон.

«Я всегда знал, что ПСЖ» – один из лучших клубов Европы, который намерен добиться победы в Лиге чемпионов. Это полностью соответствует моим амбициям.

То, что я владею французским языком, сильно помогло мне. Влиться в новую команду не всегда бывает просто, но между мной и партнерами нет языкового барьера. Я очень счастлив оказаться здесь», – сказал Крыховяк.