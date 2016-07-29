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  • Президент РФС: «Не понимаю, как можно не видеть прогресса в российском спорте?»

Президент РФС: «Не понимаю, как можно не видеть прогресса в российском спорте?»

29 июля 2016, 14:34
35

Президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс спорта в стране, а также подчеркнул, что у России никто не сможет отобрать чемпионат мира-2018.

«В последнее время мы слышим много критики от людей по телевидению и в газетах. Они думаю, что на недостатках и промашках можно строить целую политику. Да, ошибки нужно вычленять, но нельзя не замечать, что спорт стал одним из приоритетных направлений развития.

Российский спорт за последние несколько лет сделал колоссальный шаг вперед. Не понимаю, как этого можно не видеть? Уже построено 260 объектов: новые станции метро, аэропорты, стадионы, поля, тренировочные базы. Чемпионат мира – проект не наш, а Международной федерации футбола. Но то, что мы делаем, – это не для ФИФА, а для развития нашей страны. Отобрать чемпионат мира? Так можно и ФИФА распустить», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (35)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1469792893
Может, "они те" и не отберут, но ничуть не удивлюсь, если "наши эти" его сами и продадут. Завуалировав, конечно, второе под первое.
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river31
1469793283
При чем тут метро и аэропорты? От этого сборная лучше играть не станет. Хотя, если будет на игры и тренировки добираться из аэропорта на метро, то может и заиграет.)))
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kykyi
1469794065
Половину олимпийской команды не допустили до соревнований! Вот это прогресс российского спорта! Пробирки с мочой не научились подменять, а туда же.
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Grelas
1469794307
Не понимаю, как можно держать данного субъекта на таких ответственных должностях в российском спорте?
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Garrincha58
1469797292
как че ляпнет так хоть упасть не встать, умора блин!
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Алексей1988
1469799225
Вы, Господин Мутко, наверное хотели сказать "Московский спорт"? Москва и Россия - это две разные страны. Если развиваете спорт, то развивайте в России, а не только в Москве, пожалуйста.
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андрей андреев
1469799761
Фифа распустить? Какие мы важные)) Да если нашей сборной не будет,никто и не заметит.Тоже мне ,фавориты ...антидопингового агентства.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469810057
Глюки от мельдония у Мутко.
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nemolod
1469812341
Смех,да и только,а поднимите свой организм и подальше от столиц,неофициально посетите областные центры,и обойдите стадионы только не там,где вас обычно встречают,а с других сторон! И вот тогда вы увидите реальность!
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a-rakhmatov
1470647531
Какой прогресс?!!! ........полный регресс!!! .....упал рейтинг российского футбола, провал олимпиады, а Вы господин Мутко настоящий демагог и хуиплет!!!
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