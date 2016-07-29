Президент РФС: «Не понимаю, как можно не видеть прогресса в российском спорте?»

Президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс спорта в стране, а также подчеркнул, что у России никто не сможет отобрать чемпионат мира-2018.

«В последнее время мы слышим много критики от людей по телевидению и в газетах. Они думаю, что на недостатках и промашках можно строить целую политику. Да, ошибки нужно вычленять, но нельзя не замечать, что спорт стал одним из приоритетных направлений развития.

Российский спорт за последние несколько лет сделал колоссальный шаг вперед. Не понимаю, как этого можно не видеть? Уже построено 260 объектов: новые станции метро, аэропорты, стадионы, поля, тренировочные базы. Чемпионат мира – проект не наш, а Международной федерации футбола. Но то, что мы делаем, – это не для ФИФА, а для развития нашей страны. Отобрать чемпионат мира? Так можно и ФИФА распустить», – сказал Мутко.