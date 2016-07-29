Клопп: «Не хочу покупать игроков за 100 миллионов. Футбол – командный вид спорта»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ювентуса» Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Если вы приобретете игрока за 100 миллионов, а он получит травму, то потеряете деньги, ведь футбол – командная игра. Конечно, любой желает заполучить лучших в свой состав, но для успеха необходимо сделать из своей команды сплоченный и крепкий коллектив.

Другие могут тратить огромную кучу денег и приглашать лучших игроков, но я хочу поступать иначе», – сказал Клопп.