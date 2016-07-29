«Интер» готов повысить зарплату Икарди

«Интер» намерен предложить нападающему команды Мауро Икарди новый контракт на улучшенных финансовых условиях. Однако стороны пока не могут прийти к общему знаменателю по сроку соглашения. Руководство клуба провело с аргентинцем переговоры, в ходе которых было заверено, что Икарди получит более высокую зарплату, но лишь после закрытия летнего трансферного окна.

В прошедшем сезоне нападающий в чемпионате Италии провел 33 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.