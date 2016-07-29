Погба в Лос-Анджелесе пройдет медицинское обследование для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в ближайшие дни должен оформить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Футболист пройдет медицинское обследование для английского клуба в Лос-Анджелесе. Утверждается, что трансфер француза обойдется «МЮ» в 110 миллионов фунтов стерлингов. Сам Погба может получить контракт с недельной зарплатой 290 тысяч фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Погба в чемпионате Италии провел 35 матчей, в которых футболист забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.