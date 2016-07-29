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    Лодыгин: «Не ожидал слов Слуцкого о том, что сборная России – г***но»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин признался, что не ожидал услышать столь жестких высказываний со стороны главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого после провала на чемпионате Европы.

    – Вы читали то самое интервью Слуцкого?

    – Про г***о?

    – Да.

    – А что я могу тут добавить? Я вообще не знал, что какие-то игроки ходили к нему в номер. Не ожидал, что Слуцкий будет отвечать так жестко, но, возможно, болельщики хотели услышать именно это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 01:51
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    Комментарии40
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      Рейтинг: -22

      Cobold 29 июля 2016, 12:16

      Вы - говно, причём давно и уже даже не замечаете, что от вас вонь за километр... Не удивительно, что когда вам сказали это в глаза, вы удивились.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Victor1961 29 июля 2016, 11:34

      Грех на правду обижаться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 29 июля 2016, 11:34

      Дороги,машины,кино,зарплаты и конечно футбол ГАВНО.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 29 июля 2016, 10:32

      время есть, отмывайся...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 июля 2016, 10:22

      так и есть! вы говно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 июля 2016, 10:13

      Слуцкий молодец , глаголет иститу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 10:09

      Ну ладно бы другой игрок обиделся, но Лодыгин - реально говно!!!! молчал бы лучше!

      6
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      ...
      Рейтинг: +34

      толллян > ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 21:12

      сгласен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 29 июля 2016, 09:54

      Интересно, что же он хотел услышать?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 29 июля 2016, 09:43

      так и играли как гавно

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 29 июля 2016, 09:25

      Правда удивила?

      11
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