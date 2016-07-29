Лодыгин: «Не ожидал слов Слуцкого о том, что сборная России – г***но»

Голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин признался, что не ожидал услышать столь жестких высказываний со стороны главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого после провала на чемпионате Европы.

– Вы читали то самое интервью Слуцкого?

– Про г***о?

– Да.

– А что я могу тут добавить? Я вообще не знал, что какие-то игроки ходили к нему в номер. Не ожидал, что Слуцкий будет отвечать так жестко, но, возможно, болельщики хотели услышать именно это.