КДК дисквалифицировал Дмитрия Черышева на два матча ФНЛ

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на два матча ФНЛ за использование нецензурной лексики в игре против «Тосно». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Мордовия» – «Тосно»: за использование Дмитрием Черышевым нецензурной лексики в подтрибунном помещении в отношении судейской бригады и инспектора матча тренер будет дисквалифицирован на два тура ФНЛ», – сказал Григорьянц.