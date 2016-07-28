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    КДК дисквалифицировал Дмитрия Черышева на два матча ФНЛ

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на два матча ФНЛ за использование нецензурной лексики в игре против «Тосно». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Мордовия» – «Тосно»: за использование Дмитрием Черышевым нецензурной лексики в подтрибунном помещении в отношении судейской бригады и инспектора матча тренер будет дисквалифицирован на два тура ФНЛ», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2016 17:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      Футболист1248455 29 июля 2016, 21:00

      От этого Черышева одни беды. Из за него Реавл Мадрид вылетел из Кубка Испании по футболу. Так что готовьтесь что Мордовия по итогам сезона вылетет в ПФЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 28 июля 2016, 18:53

      Дурак, что приехал за баблом.... надо было как сын, в европе тусоваться

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июля 2016, 18:12

      Так Дмитрий Черышев за годы жизни в Испании забыл нашу нецензурную лексику... Может сказал по-английски: "Fuck you..."? Как принято даже в Испании... Но там всё это не считается нецензурной лексикой... Даже песня такая есть, и очень популярная, между прочим!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 июля 2016, 17:40

      Пожалуйста, закройте Григорьянца. Спасибо.

      1
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