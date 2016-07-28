Симонян: «Товарищеский матч России с Турцией? Впервые слышу»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России 31 августа проведет товарищеский матч с командой Турции.

– Впервые слышу о таком матче. Во всяком случае, у меня такой информации нет. Наш гендиректор Алаев сегодня поехал в Минспорта, может быть, там что-то известно. Пока никакого разговора о матче с Турцией не было.

– Нет определенности, с кем сыграем первый матч при новом главном тренере?

– Пока нет.

– И по главному тренеру то же самое?

– Да. Вот вернется Алаев из Минспорта, возможно, появится определенность.