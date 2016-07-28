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  • Луческу: «Попытаемся создать команду, которая выигрывает и показывает зрелищный футбол»

Луческу: «Попытаемся создать команду, которая выигрывает и показывает зрелищный футбол»

28 июля 2016, 11:43

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке своей команды к стартовому матчу российской Премьер-лиги против «Локомотива». Матч состоится в субботу, 30 июля, в 17:30 по московскому времени.

– Во-первых, новые игроки еще не имеют права играть. Они работают в общей группе, пытаются адаптироваться к нашей игре и к условиям в Петербурге. Желательно, чтобы они быстрее все поняли и были в общей группе. Витсель работает целую неделю, Ломбертс уже тоже провел 5-6 тренировок с командой, посмотрим на его состояние завтра. Дзюба почувствовал боль в колене, поэтому сегодня ему дали паузу. А все остальные готовятся к игре с «Локомотивом». Мак и Джулиано не сыграют. Не совсем готовы Ломбертс и Витсель: у Нико была большая пауза, а Витсель отдыхал, пока тренируется.

Если говорить о самой игре, то победа значима только тогда, когда приходит следующая победа. Если ее нет, то можно сказать, что предыдущая была случайной. Есть опасность после таких побед как в Суперкубке. Можно выйти не совсем сконцентрированными. Я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось. Мы играем с хорошей командой. Я смотрел игры «Зенита» с «Локомотивом» в прошлом чемпионате, они получились непростыми, не выиграли ни одной игры. Это сложный соперник, который цепляется за каждый мяч. Они действуют агрессивно, много провоцируют. Плюс – в составе есть сильные футболисты.

Нас ждет непростая игра. Мы начинаем чемпионат и приключение, которое должно быть очень интересным. Я желаю и уверен, что команда не одна будет на этом длинном пути. Мы нуждаемся в наших болельщиках. Когда команда выигрывает титул, вклад болельщиков не меньше. Жду послезавтра с первых минут, что они погонят нас вперед, поддержат, и мы все это почувствуем.

Чемпионаты обычно выигрывают команды, которые дома не теряют очки. А если их поддерживают так, как поддерживают нас, то победить намного легче. Мы попытаемся создать команду, которая выигрывает, а плюс к этому – которая показывает зрелищный футбол.

Хочу отметить игроков: они полностью отдаются к тренировочному процессу, прислушиваются к замечаниям и изменениям, и к ним нет ни одной претензии.

– Вы определились, кто будет бить штрафные, пенальти, или это будут решать на поле сами игроки?

– Есть иерархия в «Зените», которая была и раньше, поэтому мы определимся со временем. В таких случаях самое важное, чтобы были игроки, которые уверены в этом. Не те, кого я заставлю, а те, кто сам готов подойти к мячу.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
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