«Реал» вступил в переговоры с «Ювентусом» по трансферу Погба

«Реал» вступил в официальные переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера полузащитника Поля Погба. Другим главным кандидатом на француза является «Манчестер Юнайтед». Сегодня СМИ сообщили, что медобследование, которое 23-летний игрок должен был пройти для манкунианцев, не состоялось из-за разногласий клубов по сумме компенсации.

«Бьянконери» намерены выручить от продажи Погба 130 миллионов евро. По информации различных источников, руководство туринского клуба ранее отклонило предложение «красных дьяволов» в размере 120 миллионов.