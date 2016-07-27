Агент Погба отменил медосмотр игрока в «Манчестер Юнайтед»

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, настоял на отмене медицинского осмотра своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Обследование было намечено на сегодня и должно было пройти в Майами.

Сообщается, что Райола отменил мероприятие по той причине, что между «бьянконери» и «красными дьяволами» пока окончательно не согласована сумма сделки, от которой агент намерен получить 30 миллионов евро в качестве комиссии.

По данным СМИ, изначально была озвучена сумма в 120 миллионов евро, однако потом появилась информация, что туринский клуб не согласен на подобные условия и хочет еще десять миллионов сверху. Вполне возможно, что повышение суммы трансфера «Ювентусом» напрямую связано с денежным интересом Райолы.