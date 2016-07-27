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    Петреску: «Верю, что «Кубань» будет еще прибавлять»

    Наставник «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат поединка четвертого тура ФНЛ с «Тосно» (1:1). По словам румынского наставника, желто-зеленых на протяжении игры преследовало невезение. Также специалист выразил надежду, что краснодарцы смогут прибавить по ходу сезона. Напомним, что «Кубань» после четырех встреч имеет в своем активе всего три очка и располагается на 14-й строчке в таблице.

    – Мы должны были побеждать – такое невезение было. У наших соперников нет никаких шансов в отношении моментов – мы их создаем гораздо больше, но не можем реализовать. Так получается. Но команда играет лучше. То, что касается пенальти – нашего игрока держали за футболку, но судья не дал одиннадцатиметровый. Мы говорим об удаче, ее нет. Мы ставим задачей возвращение в Премьер-лигу, и команда у нас неплохая.

    – С чем связано то, что команда заметно прибавляет во вторых таймах?

    – Очень сложно сказать, каждая игра непростая. Во втором тайме появляется больше пространства, моментов, но свежести иногда не хватает. Но я верю в эту команду.

    – Замены, которые вы произвели, были запланированы или продиктованы ситуацией?

    – Не было результата, поэтому и сделал такие замены.

    – Продолжается ротация в опорной зоне. Определились ли вы уже?

    – Когда Маляров начинал в старте, он играл хуже, на замене он полезней. Но мы должны были делать замены. Любая замена должна была усилить нашу игру. Я верю, что все равно мы будем еще прибавлять.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2016 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 августа 2016, 20:23

      «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июля 2016, 09:31

      Лишь бы пня не получил через пару туров. У нас любят нувориши блеснуть крутостью решений.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 28 июля 2016, 07:33

      Удачи "Кубани", надеюсь вы буде выигрывать!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 июля 2016, 06:53

      "прибавлять" ???? А выигрывать будет ???

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 28 июля 2016, 04:40

      Стартанули неважно !

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 июля 2016, 01:26

      Да, что-то не везёт "Кубани", а я так надеялась на Петреску, но пока это только начало, победы должны прийти

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