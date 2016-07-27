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    Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты

    В поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» на домашней арене оказался сильнее «Монако». Отметим, что победу «желтым канарейкам» принес дубль экс-форварда «Спартака» Эммануеля Эменике. В составе монегасков голом отметился Радамель Фалькао, вернувшийся из аренды в «Челси». В других встречах «Тренчин» в родных стенах минимально уступил «Легии», а «Олимпиакос» и «Хапоэль» разошлись миром, так и не сумев поразить ворота друг друга.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

    Фенербахче (Турция) – Монако (Франция) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эменике, 39; 1:1 – Фалькао, 42; 2:1 – Эменике, 63.

    Тренчин (Словакия) – Легия (Польша) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Николич, 70.

    Олимпиакос (Греция) – Хапоэль (Израиль) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 23:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40

      Бонс 28 июля 2016, 13:10

      "Фенербахче" играл в атаке намного острее чем "Монако". Да и оборона Французской команды трещала по швам...
      Но думаю "Монако" одержит победу на своём поле.

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 28 июля 2016, 08:33

      Монако пройдет, думаю)

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 28 июля 2016, 01:35

      Фенербахче пройдет!Эменике разъебет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 июля 2016, 00:53

      Да уж Козел статистику подпортил.

      -1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 28 июля 2016, 00:27

      Монако пройдет

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 июля 2016, 23:54

      Фалькао опять обретает себя!!!

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > 88serega88 28 июля 2016, 00:01

      Матч смотрел,не похоже

      0
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