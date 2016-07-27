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    Клубы топ-5 европейских лиг потратили летом более 1,1 миллиарда евро

    Этим летом европейские клубы потратили более 1,1 миллиарда евро на трансферы. Лидируют английские клубы, которые потратили 600 миллионов евро. Активнее всех выглядят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», потратившие по 80 миллионов.

    На втором месте Германия – 484 миллиона. Дортмундская «Боруссия» приобрела 6 футболистов, потратив 184 миллиона евро. Третье место осталось за итальянской Серией А – 417 миллионов. На трансферном рынке активнее всего действовал «Ювентус», потратив 112 миллионов. Напомним, вчера стало известно о подписании контракта с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином.

    Источник: Marca

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    27.07.2016 14:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июля 2016, 16:41

      Блин.. Не провоцируйте Переса..

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 июля 2016, 16:11

      АПЛ и дальше будет лидировать, т.к. там каждый год не ясно кто станет чемпионом, вот и инвесторы вкладываются в команды, чтобы вытянуть их в чемпионы! В других лигах чемпионы каждый год одни и те же, вкладывайся в другие команды - не вкладывайся, лучше не станет!

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > diadushka 27 июля 2016, 18:06

      дело не в инвесторах. В АПЛ за сезон худшая команда зарабатывает около 100млн

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      Рейтинг: +88

      Marvianu 27 июля 2016, 16:05

      АПЛ верни позиции уже

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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 27 июля 2016, 15:59

      Уже 3-4 год подряд АПЛ в лидерах.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > ARMEN13 27 июля 2016, 17:19

      Смысл от их лидерства? Бабло льют а толку то - 0.

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