Клубы топ-5 европейских лиг потратили летом более 1,1 миллиарда евро

Этим летом европейские клубы потратили более 1,1 миллиарда евро на трансферы. Лидируют английские клубы, которые потратили 600 миллионов евро. Активнее всех выглядят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», потратившие по 80 миллионов.

На втором месте Германия – 484 миллиона. Дортмундская «Боруссия» приобрела 6 футболистов, потратив 184 миллиона евро. Третье место осталось за итальянской Серией А – 417 миллионов. На трансферном рынке активнее всего действовал «Ювентус», потратив 112 миллионов. Напомним, вчера стало известно о подписании контракта с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином.