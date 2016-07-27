«Рубин» выступил с официальным заявлением по вопросу с Азмуном

Руководство казанского «Рубина» выступило с официальным заявлением по решению CAS. Напомним, CAS разрешила «Ростову» зарегистрировать на сезон форварда Сердара Азмуна.



«Наш клуб планирует оспорить предварительное решение CAS, отменяющее вердикт РФС и разрешающее ФК «Ростов» зарегистрировать футболиста. Предоставляя фальшивый контракт, ФК «Ростов» и Сердар Азмун намеренно вводят в заблуждение CAS и нарушают регламенты ФИФА. Такие действия ведут к серьезным последствиям для участвующих сторон, как по швейцарскому, так и по российскому законодательству, в том числе и по нормам уголовного права. ФК «Рубин» намерен принять все возможные меры для защиты своих законных прав и интересов, используя для этого все доступные юридические средства», говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.