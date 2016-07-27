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«Рубин» выступил с официальным заявлением по вопросу с Азмуном

27 июля 2016, 12:36
20

Руководство казанского «Рубина» выступило с официальным заявлением по решению CAS. Напомним, CAS разрешила «Ростову» зарегистрировать на сезон форварда Сердара Азмуна.

«Наш клуб планирует оспорить предварительное решение CAS, отменяющее вердикт РФС и разрешающее ФК «Ростов» зарегистрировать футболиста. Предоставляя фальшивый контракт, ФК «Ростов» и Сердар Азмун намеренно вводят в заблуждение CAS и нарушают регламенты ФИФА. Такие действия ведут к серьезным последствиям для участвующих сторон, как по швейцарскому, так и по российскому законодательству, в том числе и по нормам уголовного права. ФК «Рубин» намерен принять все возможные меры для защиты своих законных прав и интересов, используя для этого все доступные юридические средства», говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар
Комментарии (20)
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ManUtd-Volgograd
1469612756
Вот крысы! Завидуют, что Ростов успешней них!
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Дмитрий Александрович
1469613335
Зачем возвращать парня. Всеровно не будет играть. Тут дело принципа уже просматриваеться.
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cska-62
1469613587
"Такие действия ведут к серьезным последствиям для участвующих сторон, как по швейцарскому, так и по российскому законодательству, в том числе и по нормам уголовного права". Консультация юриста с опытом более 30 лет: В случае совершения преступления потерпевшая сторона вправе обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления в соответствии со ст.ст. 140-149 УПК РФ. Если же этого не сделано, или вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то уже руководство казанского "Рубина" может быть привлечено к ответственности за подобные официальные заявления. Подчеркну, что как к гражданской, так и к уголовной ответственности! Консультация болельщика с почти полувековым стажем: Не нужно нести АХИНЕЮ и считать, что все футбольные болельщики - клинические кретины! Футбол - игра, не признающая никаких образовательных границ! И любят его как разнорабочие, так и академики!
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Black Giz
1469617004
Дырку Вам от бублика, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю.
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Chernyi Lis
1469617894
в рубине он такой не нужен..также кинет и ростов..с характером..че хочу то и делаю.
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Ris
1469619969
Учитывая репутацию и опыт Legal Sport, маловероятно что они пошли в суд с подделанным документом. Где были представители РФС, хотя-бы с копией оригинала документа, по которому Азмун должен быть заявлен за Рубин? Но это так, мысли в слух. Они без нас разберутся. Тем более нам неизвестны все нюансы.
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a-rakhmatov
1469620560
Гноили парня на скамье запасных, а теперь он вдруг им понадобился.....не будет он играть в Рубине без Курбана.
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Вомбат
1469625627
Если докажут, что контракт был фальшивый, Ростову мало не покажется и поделом. Если не докажут, то Ростов должен с Рубина стрясти побольше. Им, говорят, ихний мини-Хан денежек подбросил. А Азмун в любом случае не пропадет, такие игроки на дороге не валяются.
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Алексей1988
1469626180
Рубин, раньше вызывал уважение, теперь одно отвращение!!!! Пол команды гнобите, не даете играть неплохим игрокам, а как уходят от вас, так ныть начинаете. Тьфу на вас, ущербные. С такими отношением это будет не последний случай, когда от вас уходят, а вы бабки теряете на трансфере. Кретины
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maxon1256
1469648201
дисквалифицируют дурачка иранского.все по делу
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