Мане мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Ливерпуля» полузащитник Садьо Мане признался, что этим летом им активно интересовался «Манчестер Юнайтед».



«Мной интересовался целый ряд клубов, не только «Манчестер Юнайтед». Но как только я узнал, что «Ливерпуль» следит за мной, я сразу понял, что это та самая команда и тот самый тренер. Мой трансфер – это правильный шаг.



«Ливерпуль» является великим клубом с богатой историей, который завоевал много трофеев. Едва я услышал о возможности перехода, то сразу ответил на это согласием», – сказал хавбек.