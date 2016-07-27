Нападающий Сердар Азмун подписал контракт с «Ростовом» на два года. Об этом сообщил член совета директоров донского клуба Али Узденов.

Напомним, у Азмуна был действующий контракт с «Рубином», который заканчивался летом 2017 года. Футболист расторг его в одностороннем порядке. Сторона Азмуна утверждает, что казанский клуб нарушил условия договора, отказавшись отпустить игрока в «Ростов».

РФС запретил ростовчанам заявлять Азмуна, на что клуб подал апелляцию в CAS. Лозаннский суд вынес решение в пользу «Ростова», но разбирательства по этому делу продолжаются.