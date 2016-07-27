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Азмун подписал контракт с «Ростовом» на два года

27 июля 2016, 01:09
10

Нападающий Сердар Азмун подписал контракт с «Ростовом» на два года. Об этом сообщил член совета директоров донского клуба Али Узденов.

Напомним, у Азмуна был действующий контракт с «Рубином», который заканчивался летом 2017 года. Футболист расторг его в одностороннем порядке. Сторона Азмуна утверждает, что казанский клуб нарушил условия договора, отказавшись отпустить игрока в «Ростов».

РФС запретил ростовчанам заявлять Азмуна, на что клуб подал апелляцию в CAS. Лозаннский суд вынес решение в пользу «Ростова», но разбирательства по этому делу продолжаются.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (10)
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Kurp
1469599333
Отличная новость
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rusti2006
1469599581
Очень хорошо
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maxon1256
1469599802
выплатят потом Рубину лямов 5 по решению суда, и этого дурочка дисквалифицируют.все справедливо
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marshal9
1469604383
а что других игроков нету чтоли?
Ответить
опус 2
1469611109
Перспективный парень!
Ответить
Вомбат
1469611672
Сторона Азмуна утверждает, что казанский клуб нарушил условия договора, отказавшись отпустить игрока в «Ростов». Это так, но и Ростов не уплатил за него отступные, а только предложил. Поэтому подписывать контракт не имел права. Это может дорого обойтись Ростову. Если срочно не перевести эти 2.5 миллиона евро Рубину. Смешные деньги за такого игрока. Но даже их у Ростова на самом деле нет. Команда живет в кредит.
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FanatSerj
1469611799
Да по вчерашнему матчу стало понятно, что руководство клуба подвело Бердыева, прошлогодней скамейки банально нету, на замену выпускать некого. А Бухаров с каждым годом совсем не молодеет, а деревенеет и деревенеет, один Азмун на два фронта точно не справиться. А если тфу, тфу тфу травмы? кто играть то будет.... Играть на два фронта клуб просто не готов, а отвечать за все это кому? конечно Бердыеву.
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pro-vad
1469635538
Расторг в одностороннем порядке)) Все бы так делали и на такой пункт ссылались. Смысл тогда контракты многолетние и дорогие заключать, бабла платить, если можно игроку в любой момент его в одностороннем порядке разорвать.
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