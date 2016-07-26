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    Презентация Джулиано в «Зените» состоится во вторник

    Полузащитник «Гремио» Джулиано заявил о своем переходе в «Зенит». Во вторник должен состояться медицинский осмотр, после которого состоится подписание всех необходимых бумаг и презентация игрока.

    «Последние пару лет были очень важными для меня, я сильно прибавил в «Гремио». Я с гордостью защищал цвета этого клуба, всегда чувствовал поддержку болельщиков. Рожер Машадо – отличный специалист, который вскоре войдет в число лучших в Бразилии либо уже входит в элиту.

    Вначале меня беспокоила травма, но после того, как я ее залечил – все было в порядке. Здесь я стабильно играл и показывал хорошие результаты. Однако в футболе порой появляются такие возможности, которые нельзя упускать. В моем случае это возможность играть в «Зените». Клубы договорились о трансфере, и все стороны остались довольны. В итоге я решил вернуться в Европу. Россия во многом похожа на Украину, которая мне хорошо знакома. Я знаю язык, знаком с тренером.

    Именно Луческу обратил на меня внимание в Бразилии. Он позвонил мне и сказал слова, которые хочет слышать каждый футболист. Я был рад и польщен вниманием и доверием Мирчи. Все случилось очень быстро. У меня не было возможности дать пресс-конференцию, чтобы попрощаться со всеми. Так получилось, что в пятницу у меня родился сын, а уже в воскресенье пришлось вылетать из Бразилии. Во вторник состоится медицинское обследование, а после будет презентация.

    Мне бы хотелось особенно поблагодарить болельщиков «Гремио», которые всегда поддерживали меня. Возможно, мы еще встретимся. Всех обнимаю», – рассказал Джулиано в интервью «Радио Гремио».

    По оценке СМИ, сумма трансфера футболиста в российский клуб составила 7 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 10:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 26 июля 2016, 14:03

      Смущает, что им интересовался Спартак - это значит он дно. С другой стороны он всё таки не попал в Спартак, так что может и не дно. Ведь дно те, кто уже попал в Спартак, а не те, кем они интересовались. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Mariner 26 июля 2016, 15:02

      Да ладно, Промеса ведь они как-то затащили к себе. Хотя это конечно скорее исключение.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Обер-КанцлерЪ 26 июля 2016, 18:03

      Больше таких примеров за последние 16 лет не было, так что Промесс - не показатель. А текучка легионеров через Спартак была и остается самой высокой в росфутболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июля 2016, 12:17

      Это вместо Хулька?

      0
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      ...
      Рейтинг: +315

      ateist90 > Den Bull 26 июля 2016, 13:32

      Скорее вместо травмированного Данни;) В место Халка, Роберт Мак;)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июля 2016, 12:14

      Главное, чтобы голевые раздавал, но и не забывая забивать)

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 июля 2016, 12:05

      Думаю у Луческо все получиться. Он делает то, что у него хорошо получается.

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 июля 2016, 11:57

      Давай, поехали....

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 26 июля 2016, 11:27

      До конца года в зените будет 4 бразильца.
      Это Мирча детка.

      4
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      Рейтинг: +1423

      Parham 26 июля 2016, 11:20

      Пошли бразильяне!!!

      2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 июля 2016, 11:12

      сколько лет и заигран ли за сборную?

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      Рейтинг: +308

      hmelarj > RotBerg 28 июля 2016, 12:18

      спасибо

      0
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      Рейтинг: +79

      Стас85 26 июля 2016, 10:46

      неужели,одни положительные комменты(((

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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:33

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF

      -1
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