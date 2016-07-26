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    Медель: «Все игроки «Интера» настроены по-боевому»

    Полузащитник «Интера» Гари Медель рассказал о настрое, с которым все игроки команды ведут подготовку к предстоящему сезону.

    «Я рад вернуться в «Интер». Мы настроены хорошо поработать перед стартом сезона. Все наши игроки настроены по-боевому и прилагают все усилия для того, чтобы достичь поставленных целей и выиграть трофеи. Сделаем все, что от нас зависит», – рассказал Медель в интервью Inter Channel.

    Напомним, «Интер» по итогам прошлого сезона занял четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 09:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://is.gd/CVg8Dw

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    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 26 июля 2016, 09:58

      Еще бы нового тренера...

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