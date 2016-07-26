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На чемпионате мира-2026 будет участвовать 40 команд

26 июля 2016, 08:54
16

Президент ФИФА Джанни Инфантино совершил рабочий визит в Нигерию. Во время проведения поездки он подтвердил намерение организации расширить число команд на чемпионатах мира до 40. Случиться это может в 2026 году.

«Думаю, на чемпионате мира-2026 должно быть 40 команд, а среди восьми дополнительных мест по меньшей мере два должны представлять Африку», – сказал Инфантино.

Напомним, что на данный момент в турнирах под эгидой ФИФА выступает 32 команды, в том числе пять из Африки, разделенные на 8 групп. Окончательное решение о числе команд на чемпионате мира-2026 будет принято в октябре.

Источник: Marca
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (16)
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ДАША Д
1469513196
Забодаешься смотреть столько матчей.
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Pro100Kid
1469513319
Это чтобы Россия почаще пробивалась на ЧМ и вылетала из группы)
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ManUtd-Volgograd
1469513696
Да сделайте 96 команд, и играйте всё лето, пусть все примут участие
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ManUtd-Volgograd
1469513748
Приедет какое-нибудь Самое и 3 матча слетит по 10:0! Вот интересно будет!
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волчарик
1469514954
это уже перебор
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dzhanavar
1469515094
Это чтобы и Фареры попали туда. Вместе с Гибралтаром...
Ответить
Protosser
1469516569
Неадекваты. Евро показало - к чему приводят такие расширения.. Сознание себе там чем-то расширяют сидят..
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Grelas
1469517122
До плэй-оф можно будет такой ЧМ просто не смотреть. Чего уж там - даешь 100 команд!
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Schmitt
1469519356
наши не смогут отобраться
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barbardir
1469529425
Давайте уж проведем чемпионат на все 200 стран мира, че мелочиться то
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