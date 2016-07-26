На чемпионате мира-2026 будет участвовать 40 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино совершил рабочий визит в Нигерию. Во время проведения поездки он подтвердил намерение организации расширить число команд на чемпионатах мира до 40. Случиться это может в 2026 году.

«Думаю, на чемпионате мира-2026 должно быть 40 команд, а среди восьми дополнительных мест по меньшей мере два должны представлять Африку», – сказал Инфантино.

Напомним, что на данный момент в турнирах под эгидой ФИФА выступает 32 команды, в том числе пять из Африки, разделенные на 8 групп. Окончательное решение о числе команд на чемпионате мира-2026 будет принято в октябре.