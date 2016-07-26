Розина может перейти в «Пескару»

Полузащитник Алессандро Розина, известный по выступлениям за «Зенит», может сменить в предстоящем сезоне «Бари» на «Пескару», сообщает Corriere dello Sport. В его услугах лично заинтересован главный тренер команды экс-защитник сборной Италии Массимо Оддо. Стоит отметить, что «Пескара» в прошлом сезоне добилась выхода в Серию А.

32-летний Розина выступал за «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти с 2009 по 2012 год. В минувшем сезоне второго дивизиона чемпионата Италии он сыграл за «Бари» в 41 матче, в которых забил 12 голов.