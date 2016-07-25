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    Зинченко: «В «Манчестер Сити» Гвардиола поприветствовал стандартным «Welcome»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о времени, проведенном в составе «горожан». Напомним, хавбек перешел в английский клуб из «Уфы».

    «Я бы сказал, первые три недели в «Манчестер Сити» получились максимально полезными. На многие вещи в Манчестере посмотрел другими глазами. Много нового узнал, почувствовал.

    Гвардиола поприветствовал стандартным «Welcome». Он очень доступно объясняет каждому его задачу на поле. И если кто-то что-то недопонял, терпеливо все объяснит, а если надо – покажет. Но и пошутить может – это дело в «Сити» все любят», – сказал Зинченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2016 19:12
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