Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Испанская бригада судей во главе с Алехандро Эрнандесом будет работать на матче «Спартака» и кипрского АЕК. Помогать ему на линиях будут Теодоро Собрино и Хосе Наранхо. Напомним, данная встреча состоится в ближайший четверг на Кипре, в 18:00 по московскому времени.

Бельгийская бригада судей во главе с Бартом Фертентеном поработает на встрече мальтийского клуба «Биркиркара» и «Краснодара». Помогать ему на линиях будут Рин Фанизере и Тибо Нейссен. Эта игра состоится также в четверг, на Мальте, в 20:30 по московскому времени.