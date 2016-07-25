«Ювентус» ждет предложения от «МЮ» по Погба на 130 миллионов

«Манчестер Юнайтед» вынужден будет увеличить свое предложение «Ювентусу» о покупке полузащитника сборной Франции Поля Погба. Ранее такое предложение составляло 110 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но оно не устроило итальянскую сторону.

Руководство «Юве» ждет увеличение предложения еще на 10 миллионов, что составит конечную цифру в 130 миллионов евро. Сообщается, что агент Мино Райола уже согласовал условия 5-летнего личного контракта Погба с «Манчестер Юнайтед», по которому его клиент будет получать 13 миллионов евро в год плюс бонусы.