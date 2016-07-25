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«Ювентус» ждет предложения от «МЮ» по Погба на 130 миллионов

25 июля 2016, 13:05
15

«Манчестер Юнайтед» вынужден будет увеличить свое предложение «Ювентусу» о покупке полузащитника сборной Франции Поля Погба. Ранее такое предложение составляло 110 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но оно не устроило итальянскую сторону.

Руководство «Юве» ждет увеличение предложения еще на 10 миллионов, что составит конечную цифру в 130 миллионов евро. Сообщается, что агент Мино Райола уже согласовал условия 5-летнего личного контракта Погба с «Манчестер Юнайтед», по которому его клиент будет получать 13 миллионов евро в год плюс бонусы.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (15)
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Kulima
1469441280
Еб*нуться!! Ну не стоит он таких денег!!
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talgatnurzhanov2006
1469441398
неужели муму мешок?
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PNZ1985
1469442654
ему красная цена 50тос!
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Moglover
1469443175
Ювентини шутят)) )забавно наблюдать
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Pro100Kid
1469443989
Ну ждите, ждите...)
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петр1975
1469447731
жадные макаронники
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Daxa09
1469451541
Неужели нельзя найти никого лучше за такие деньги что в нем такого что за него такие деньги просят ? Он классный игрок но не настолько же
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Шнюхинс
1469455569
Да нахрен ты нам не сдался даже бесплатно, черножопый ты переоцененный шлакофутболист. Иди в Рфпл
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anri1703
1469457892
не понимаю зачем он да и за такие деньги ? ну да воспитаник только сколько он ныл как ему было плохо пусть там и сидит за 130 лямов можно и роналду вернуть пусть и позиции разные а вообще на позицию погба можно за такие деньги пару отличных купить
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roman230582
1469459534
Ха-ха, разводят не по детски
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