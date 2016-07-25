Манчини уйдет из «Интера» из-за разногласий в трансферной политике

Журналисты узнали возможную причину ухода Роберто Манчини из «Интера». По информации Gianlucadimarzio.com, итальянский специалист разочарован текущей трансферной политикой миланского клуба.

Манчини настаивает на немедленном приобретении звездных игроков, а руководство клуба выступает за постепенное развитие и предлагает приглашать молодых игроков с прицелом на будущее.

Напомним, что на смену Манчини в «Интер» могут пригласить Леонардо, Чезаре Пранделли, Марсело Бьелсу или Фабио Капелло.