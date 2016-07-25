Дзюба: «Луческу будет тяжело составить мне конкуренцию в юморе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

– Чем отличаются тренировки Мирчи Луческу от занятий Виллаш-Боаша?

– Это две противоположности. У Мирчи все намного интенсивнее. Больше теории, длиннее тренировочный процесс. Раньше у нас была ставка на игровые тренировки, на эмоции, а тут в почете, если можно так сказать, рутинная работа. То есть, мы все время отшлифовываем детали.

– Луческу хотя бы шутит на тренировках?

– Не замечал. Думаю, что Мирча – веселый человек, но в то же время строгий. В любом случае, ему тяжело будет составить мне конкуренцию в плане шуток (улыбается).