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  • Дзюба: «Луческу будет тяжело составить мне конкуренцию в юморе»

Дзюба: «Луческу будет тяжело составить мне конкуренцию в юморе»

25 июля 2016, 01:06
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

– Чем отличаются тренировки Мирчи Луческу от занятий Виллаш-Боаша?

– Это две противоположности. У Мирчи все намного интенсивнее. Больше теории, длиннее тренировочный процесс. Раньше у нас была ставка на игровые тренировки, на эмоции, а тут в почете, если можно так сказать, рутинная работа. То есть, мы все время отшлифовываем детали.

– Луческу хотя бы шутит на тренировках?

– Не замечал. Думаю, что Мирча – веселый человек, но в то же время строгий. В любом случае, ему тяжело будет составить мне конкуренцию в плане шуток (улыбается).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (11)
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Китaец
1469398394
С паспортом, блять, только в юморе и конкурировать.
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арейская
1469400594
Ты скорее балабол, чем шутник
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SPARTAK-ARMANi
1469415720
Долбоеб тебе надо со спортсменами конкурировать дебил за место в составе а именно с нападающими вашими а не в юморе . суки вот из за таких дебмлов для которых на первом месте конкуренция по юмору стоит а не конкуренция за место а составе все и проигрывают . чёрт корявый .
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Каратель помойников
1469416555
шутник бля,на евро хорошо пошутил с болельщиками...тебе что за юмор платят?
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hunta
1469419346
Особенно на поле "петросянит"....
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heiterRUS
1469421936
через год голосящий фестиваль КИВИН . выступает сборная "деревянные недомерки" капитан команды слуцкий
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против коблабоашей
1469434556
юморист ты наш)), попробуй уже в футболе поконкурировать...
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макс438
1469434661
Как говорил мой тренер таким шутникам, то есть мне, нужно молчать и сопеть в две дырки, а доказывать на поле.
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