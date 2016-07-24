Матч «Уфа» – «Бешикташ» отменен из-за непростой обстановки в Германии

Товарищеский матч между «Уфой» и «Бешикташом» не состоится. Напомним, встреча должна была начаться сегодня в 18:00 по московскому времени, однако власти Германии решили отменить игру.

«В связи с непростой обстановкой в соседней Германии местные власти запретили «Уфе» проводить встречу с турецким клубом.

В настоящее время предпринимаются попытки найти другого спарринг-партнера для «Уфы». О времени и дате встречи будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении уфимского клуба.