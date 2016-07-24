Черышев: «Игрокам «Мордовии» не хватает хладнокровия»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал матч с «Тосно» (0:1) в рамках 3-го тура ФНЛ.

«Нужно забивать голы. Мы создаем моменты, но не реализуем их. Хотя у нас есть преимущество. Не хватает хладнокровия перед воротами. Игроки торопятся, ошибаются...У нас есть травмированные. Алхазов только набирает обороты. Будем работать с нападающими, чтобы в завершающей стадии решали вопросы», – заявил Черышев.