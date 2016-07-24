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    Черышев: «Игрокам «Мордовии» не хватает хладнокровия»

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал матч с «Тосно» (0:1) в рамках 3-го тура ФНЛ.

    «Нужно забивать голы. Мы создаем моменты, но не реализуем их. Хотя у нас есть преимущество. Не хватает хладнокровия перед воротами. Игроки торопятся, ошибаются...У нас есть травмированные. Алхазов только набирает обороты. Будем работать с нападающими, чтобы в завершающей стадии решали вопросы», – заявил Черышев.

    Источник: ФНЛ

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    24.07.2016 09:58
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +15

      kotlin 93 24 июля 2016, 10:56

      тренера им нормального не хватает, где бы главным наставником не был Черышев старший там везде только одни проблемы

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