Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Измайлов: «Во благо сборной России, нашим футболистам стоит уезжать играть за рубеж»

    Полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов проанализировал выступление сборной России на Евро-2016, отметив, что нашим игрокам лучше уезжать в зарубежные клубы, так как футбол в Европе имеет качественные отличия от РФПЛ, что дает возможность развиваться.

    – Кстати, ваше мнение о выступлении российской сборной на Eвро-2016?

    – Я видел не все ее матчи. Со стороны легко критиковать. Но если находиться внутри команды, ситуация не так проста, как кажется. Отличия от российского футбола вроде бы в мелочах, но они есть. Где-то играют чуть быстрее, где-то пожестче, где-то другое отношение. Но из этих мелочей все и складывается, мы получаем такую разницу в результатах. В общем, надо ребятам постараться уехать за границу.

    – Победа португальцев во Франции не удивила?

    – Я надеялся, что они пройдут далеко. Знаю практически всех «сборников» – в чемпионате Португалии играли либо вместе, либо друг против друга. Так, моими партнерами по «Спортингу» были Седрик, Адриен Силва, Руй Патрисиу, Жоао Мариу. Матчи команды на групповом этапе меня немного разочаровали. Там все очень техничные исполнители, умеющие играть красиво, комбинационно. Но на чемпионате Европы они действовали в несвойственной манере, от обороны. Турнир в целом оказался скучноват, и победитель не стал исключением.

    – Последний матч за сборную вы провели на Eвро-2012 против греков (0:1). Сохраняете надежду вернуться в ее ряды, возможно, сыграть на домашнем чемпионате мира-2018?

    – Пока могу только об этом мечтать, не более того. Не хочется сразу перепрыгивать с «а» на «я». Сейчас надо постепенно набрать должные кондиции, начать попадать в стартовый состав клуба. Потом уже будем думать о дальнейших планах.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2016 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 июля 2016, 00:34

      Уровень должен быть у футболистов высокий...Тогда и спрос будет.А такие "отходы производства" и даром не нужны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 23 июля 2016, 22:20

      кто ж им не разрешает? им просто платить там столько не будут. Поэтому не едут. Выход в том, чтобы сделать потолок оплат тут.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > exreporter 24 июля 2016, 05:52

      И Аршавину и Павлюченко в свое время платили больше чем тут. А выход один - развивать детский футбол. Вкладывать бабки не в чемпионаты мира, а в развитие детского футбола, чтоб были кадры и был выбор. Ну будет потолок официальный + лимит. Ну будут этот потолок официально платить, а остальное "в конверте". Это не выход. Проблема не в футболистах, не в зарплатах, не в тренерах.. Проблема в чиновниках, коим является Мутко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6898

      sochi-2013 > Алексей1988 24 июля 2016, 09:50

      До Мутко то мы всех рвали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter > Алексей1988 24 июля 2016, 12:39

      То есть это Мутко не вкладывает в детский футбол, а не Минфин? То есть это Мутко создает игрушки типа Анжи, Динамо, которые потом кидают в грязь? То есть это Мутко не может достроиться стадион Зенита десять лет? Вопросы - системные. Замена фигур тут ничего не решит. Так.. косметически, по мелочи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > exreporter 25 июля 2016, 05:13

      Я не сказа что именно он один виноват, я сказал "в чиновникАХ". От низов до верхушек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 23 июля 2016, 21:05

      блин дохрена помог Измайлов , пипец такую хуй ****УУУУУУ бля говарит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 23 июля 2016, 20:57

      Надо!
      Но...
      1. Не нужна им никакая Таити, их и здесь НЕПЛОХО кормят.

      2. Да кому ж они там нужны?!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11