Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду подтвердил, что пропустит Суперкубок Европы

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подтвердил невозможность своего участия в поединке за Суперкубок Европы с «Севильей», который пройдет девятого августа.

    Напомним, 31-летний футболист травмировался в финальном матче чемпионата Европы-2016 между сборными Португалии и Франции. Ранее сообщалось, что форвард также пропустит минимум два стартовых тура Примеры.

    «Я точно не сыграю в Суперкубке Европы. Он пройдет девятого августа, а я вернусь к тренировкам не раньше 10. Так что мое участие в Суперкубке исключено», – сказал Роналду.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2016 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11