Мутко: «Сборная повлияла на имидж российского футбола»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что выступление сборной России на Евро-2016 повлияло на имидж отечественного футбола. Напомним, на чемпионате Европы во Франции национальная команда не сумела выйти из группы.

«Ожидания миллионов поклонников команда не выполнила. Оценка выступлению – неудовлетворительная, и это даже не спортивная составляющая. Сборная повлияла на имидж российского футбола. Нам необходимо все, чтобы сборная на ЧМ-2018 выступила достойно», – сказал Мутко.