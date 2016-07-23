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Мутко: «Сборная повлияла на имидж российского футбола»

23 июля 2016, 16:48
4

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что выступление сборной России на Евро-2016 повлияло на имидж отечественного футбола. Напомним, на чемпионате Европы во Франции национальная команда не сумела выйти из группы.

«Ожидания миллионов поклонников команда не выполнила. Оценка выступлению – неудовлетворительная, и это даже не спортивная составляющая. Сборная повлияла на имидж российского футбола. Нам необходимо все, чтобы сборная на ЧМ-2018 выступила достойно», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Ganymed1
1469283263
а ты мразота повлиял на развал всего спорта в стране
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alex1951
1469283265
Послушай Мудько,а пивасик сосать с игроками в раздевалке - это не имидж? Придурок,над тобой смеются в Европе ....футбал из май харт...ну ну... и где твой футбол пту-ушник? Если бы не Великий Пу ,быть тебе на шконке...Да хотя бы за супер-пупер стадион в Питере! Покемон с квадратными шнифтами....
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Civen
1469289072
А мутко сам то как влияет на футбол отечественный??? Зачем такой человек ко главе, который ничего не может организовать, изменить.... Что сборной нет, это давно не секрет.
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VVM1964
1469516053
НА ИМИДЖ ВСЕГО РОССИЙСКОГО СПОРТА И ФУТБОЛА В ЧАСТНОСТИ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ОКАЗЫВАЕТ - Президент РФС Виталий Мутко ( ОН ЖЕ МИНИСТР СПОРТА ) . МУТКО - В ОТСТАВКУ !!!
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