Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Когда подписывал контракт с «Зенитом», была одна команда. Проснулся – состав уже другой»

Луческу: «Когда подписывал контракт с «Зенитом», была одна команда. Проснулся – состав уже другой»

23 июля 2016, 12:17
7

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о кадровой ситуации в стане петербургского клуба. Об этом румынский специалист рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

– Когда стало известно о вашем переходе в «Зенит», в российской прессе вспыхнула небольшая дискуссия, мол, как же вы справитесь с такими звездами, как Халк, Витсель. Пока обсуждали, Халк уже покинул Санкт-Петербург…

– Тут, между прочим, занятный момент. Когда я подписывал контракт, была одна команда. А проснулся, состав уже другой. Такое впечатление, что я приношу деньги клубам, в которые прихожу...

– Вот тут у меня ни малейших сомнений!

– Мне было бы приятно, если бы состав «Зенита» остался таким же, как и в минувшем сезоне, с Халком, Витселем, Данни. Это была очень сильная команда, которая, правда, не вполне реализовала весь свой потенциал. А теперь мне надо думать, как сохранить на самом высоком уровне имидж «Зенита», который он заработал в последние годы. Придется менять игровую систему в отсутствие ведущих игроков старого состава. Прежняя схема игры «Зенита» замыкалась на Халке, которого, честно скажу, заменить крайне сложно.

Когда я первый раз общался с командой, я сказал, что ответственность, лежавшая на трех игроках, которых я чуть раньше назвал, теперь перераспределяется на всех. Поэтому, теперь должно быть больше игровых взаимодействий. Игроки должны понять, что они все, без исключений, обязаны сделать особые усилия для того, чтобы заменить исполнителей, которых уже не будет в команде. Мне хочется, чтобы «Зенит» показывал более атакующий футбол, чем ранее. Все же, прежняя команда крайне зависела от Халка. Да и Витсель с Данни были ключевыми фигурами, через них проходило большинство действий команды. Мне же хочется, чтобы в атакующих действиях принимало участие большее число игроков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lekseij2007
1469265908
Что есть, то есть. Развели мужика.
Ответить
Kos77
1469266132
Главное зюба остался)))
Ответить
18JG
1469267204
Посмотрим, что "Зенит" покажет сегодня в матче с ЦСКА. Конечно, один матч не будет показателем, но какие-никакие детали уже будут проясняться, я думаю.
Ответить
vladimir-7
1469270011
Луческу ещё не проснулся.
Ответить
Daxa09
1469271700
Мне почему то кажется что со времени Луческу посадит на лавку Дзюбу
Ответить
Главные новости
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
22:58
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
3
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
4
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
15
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
5
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+