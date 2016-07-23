Луческу: «Когда подписывал контракт с «Зенитом», была одна команда. Проснулся – состав уже другой»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о кадровой ситуации в стане петербургского клуба. Об этом румынский специалист рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

– Когда стало известно о вашем переходе в «Зенит», в российской прессе вспыхнула небольшая дискуссия, мол, как же вы справитесь с такими звездами, как Халк, Витсель. Пока обсуждали, Халк уже покинул Санкт-Петербург…

– Тут, между прочим, занятный момент. Когда я подписывал контракт, была одна команда. А проснулся, состав уже другой. Такое впечатление, что я приношу деньги клубам, в которые прихожу...

– Вот тут у меня ни малейших сомнений!

– Мне было бы приятно, если бы состав «Зенита» остался таким же, как и в минувшем сезоне, с Халком, Витселем, Данни. Это была очень сильная команда, которая, правда, не вполне реализовала весь свой потенциал. А теперь мне надо думать, как сохранить на самом высоком уровне имидж «Зенита», который он заработал в последние годы. Придется менять игровую систему в отсутствие ведущих игроков старого состава. Прежняя схема игры «Зенита» замыкалась на Халке, которого, честно скажу, заменить крайне сложно.

Когда я первый раз общался с командой, я сказал, что ответственность, лежавшая на трех игроках, которых я чуть раньше назвал, теперь перераспределяется на всех. Поэтому, теперь должно быть больше игровых взаимодействий. Игроки должны понять, что они все, без исключений, обязаны сделать особые усилия для того, чтобы заменить исполнителей, которых уже не будет в команде. Мне хочется, чтобы «Зенит» показывал более атакующий футбол, чем ранее. Все же, прежняя команда крайне зависела от Халка. Да и Витсель с Данни были ключевыми фигурами, через них проходило большинство действий команды. Мне же хочется, чтобы в атакующих действиях принимало участие большее число игроков.