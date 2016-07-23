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    ФНЛ. «Факел» в гостях обыграл «Луч-Энергию»

    «Луч-Энергия» в 3-м туре первенства ФНЛ на своем поле принимал воронежский «Факел». Гости открыли счет на 16-й минуте после точного удара Никиты Саталкина. «Факел» под занавес первого тайма остался в меньшинстве – Дмитрий Иванов получил вторую желтую карточку. Однако подопечные Павла Гусева на 47-й минуте увеличили свое преимущество – мяч на свое имя записал Андрей Мурнин. В оставшееся время счет во встрече не менялся.

    Первенство ФНЛ. 3-й тур
    «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Факел» (Воронеж)
    Голы: 0:1 – Саталкин, 16; 0:2 – Мурнин, 47.
    Удаление: Иванов, 45+2 («Факел»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 11:51
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