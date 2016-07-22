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На решение ситуации с Азмуном может понадобиться год

22 июля 2016, 22:37
10

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы «Ростова», высказался насчет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить желто-синим внести в заявку на игры чемпионата России и Лиги чемпионов нападающего Сердара Азмуна. По его словам, для окончательного разрешения данной ситуации может понадобиться от шести месяцев до одного года.

Напомним, у 21-летнего иранца есть действующий контракт с «Рубином», однако он самовольно покинул казанский клуб, чтобы провести предсезонную подготовку вместе с ростовчанами. Кроме того, Азмун направил жалобу в палату по разрешению споров ФИФА по причине несоблюдения «Рубином» условий соглашения.

«Азмун подписал договор с «Ростовом». РФПЛ отказалась заявлять его за клуб. Мы оспорили это решение в комитете по статусу игроков РФС, но и он посчитал так же. Тогда мы обратились в CAS. В рамках дела суд дал разрешение не временную регистрацию игрока за «Ростов». Решение же по существу спора будет принято позднее.

Думаю, на это уйдет не менее полугода, а то и года. Но ключевой принцип был соблюден – карьера футболиста не должна страдать.

Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что перед каждым раундом не позднее нуля часов дня до старта раунда можно дозаявлять одного игрока. Первый матч с «Андерлехтом» – 26-го июля, значит, до 00.00 25-го июля «Ростов» может дозаявить футболиста», – сказал Зайцев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (10)
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mnb 95
1469216559
Борзый мальчик, несмотря на контракт в ЛЧ рвётся, денег хочет.
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Китaец
1469219112
А теперь читаем 17 статью регламента ФИФА по переходам футболиста. Повылазили, блять, тут, решалы - прав не прав...
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Chernyi Lis
1469221469
контракт есть контракт..для всех закон! сам виноват..а защищают ростовцы просто...обьективно смотреть надо..
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FanatSerj
1469221703
Откуда столько на Ростовских новостях тупых троллей и глорья других команд понабралось?!, валите на новости своих клубов там и срите. Причем одни и те же клоуны. Это что ли у вас Ростовский ОМОН петарды в пердаках нашел и теперь обида на всю жизнь? )))
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Serjoga
1469264190
Решайте,но в ЛЧ он должен играть! Он вложил немало труда в достижение Ростова!
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compka
1469265361
беспантовым стало руководство рубина, умрут от зависти к ростову, зачем вставлять палки парню в колеса
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maxon1256
1469267438
смешно будет если Бекиич сейчас с Ростова сольется, а этого дурачка дисквалифицируют
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