На решение ситуации с Азмуном может понадобиться год

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы «Ростова», высказался насчет решения Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить желто-синим внести в заявку на игры чемпионата России и Лиги чемпионов нападающего Сердара Азмуна. По его словам, для окончательного разрешения данной ситуации может понадобиться от шести месяцев до одного года.

Напомним, у 21-летнего иранца есть действующий контракт с «Рубином», однако он самовольно покинул казанский клуб, чтобы провести предсезонную подготовку вместе с ростовчанами. Кроме того, Азмун направил жалобу в палату по разрешению споров ФИФА по причине несоблюдения «Рубином» условий соглашения.

«Азмун подписал договор с «Ростовом». РФПЛ отказалась заявлять его за клуб. Мы оспорили это решение в комитете по статусу игроков РФС, но и он посчитал так же. Тогда мы обратились в CAS. В рамках дела суд дал разрешение не временную регистрацию игрока за «Ростов». Решение же по существу спора будет принято позднее.

Думаю, на это уйдет не менее полугода, а то и года. Но ключевой принцип был соблюден – карьера футболиста не должна страдать.

Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что перед каждым раундом не позднее нуля часов дня до старта раунда можно дозаявлять одного игрока. Первый матч с «Андерлехтом» – 26-го июля, значит, до 00.00 25-го июля «Ростов» может дозаявить футболиста», – сказал Зайцев.