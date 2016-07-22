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    Гаджиев: «На пост главного тренера сборной есть два кандидата»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС, на котором с его участием обсуждались кандидатуры главного тренера национальной команды.

    – Мы говорили о том, что тренером сборной обязательно должен быть россиянин. Это первое. Второе – с нашей точки зрения, есть два кандидата на эту должность: Курбан Бердыев и Станислав Черчесов.

    – Помимо этих двух фамилий, в качестве еще одного из кандидатов называли Александра Бородюка. Получается, этот вариант уже отпал?

    – Не знаю, отпал он или нет. Эта фамилия на заседании комитета не звучала. Возможно, она будет звучать на исполкоме РФС.

    Источник: Известия

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    22.07.2016 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 июля 2016, 00:18

      Кому охота с минусов начинать, когда итоговая планка задрана выше некуда? Только хрен, проросший на стадионе Тверской "Волги" знает, кто на это согласится... Тут ведь если получится - нацгерой, не получится - изгой... Делайте ваши ставки, господа - получится или нет?.... Формат - 40/60 . Ха! С ув.

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      Рейтинг: +459

      sour12 22 июля 2016, 17:49

      обоим это не нужно скорей всего.

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