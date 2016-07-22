Райола: «Рекордный трансфер Погба? Мне абсолютно наплевать»

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Манчестер Юнайтед».

– Трансфер Погба может стать самым крупным в истории футбола

– Мне абсолютно наплевать. Все эти рекордные сделки не имеют для меня никакого значения. В газетах пишут, что Погба может установить рекорд, но я уже бил рекорды с Ибрагимовичем и Недведом. Я всегда хочу сделать так, чтобы мои игроки чувствовали себя как можно лучше.

– Ювентус сообщает, что Поль хочет уйти

– Я не хочу говорить об этом, так как это мой бизнес. Некоторые вещи я хочу обсуждать только со своими клиентами. Они всегда знают, как обстоят дела на самом деле.