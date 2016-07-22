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    Райола: «Рекордный трансфер Погба? Мне абсолютно наплевать»

    Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Манчестер Юнайтед».

    – Трансфер Погба может стать самым крупным в истории футбола

    – Мне абсолютно наплевать. Все эти рекордные сделки не имеют для меня никакого значения. В газетах пишут, что Погба может установить рекорд, но я уже бил рекорды с Ибрагимовичем и Недведом. Я всегда хочу сделать так, чтобы мои игроки чувствовали себя как можно лучше.

    – Ювентус сообщает, что Поль хочет уйти

    – Я не хочу говорить об этом, так как это мой бизнес. Некоторые вещи я хочу обсуждать только со своими клиентами. Они всегда знают, как обстоят дела на самом деле.

    Источник: Corrieredellosport

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    22.07.2016 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 июля 2016, 13:20

      Естественно рекорд его не интересует. Ему интересна сумма,которую он заработает от этой сделки)

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