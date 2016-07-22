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    Натхо: «Игроки ЦСКА не думают о мести «Зениту»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Насколько для вас важен предстоящий матч за Суперкубок России?

    – Во-первых, это старт, задающий тон сезону. Во-вторых, разыгрывается трофей, который все хотели бы добавить в коллекцию призов, командных и индивидуальных. Не важно, Кубок ли это страны или Суперкубок. Наконец, нам будет противостоять такой сильный и достойный соперник, как «Зенит».

    – Вами будет двигать желание взять реванш за поражение в начале мая в финале Кубка России со счетом 1:4?

    – Профессиональные футболисты не думают о мести. Мы просто стараемся играть на максимуме своих возможностей и побеждать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2016 07:57
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 22 июля 2016, 08:42

      Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 22 июля 2016, 08:05

      И неполучится!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > zeni 22 июля 2016, 08:10

      Получится!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      zeni > VIPded 22 июля 2016, 08:18

      Мечтатель!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      Holt > zeni 22 июля 2016, 19:56

      вот ты джус

      0
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