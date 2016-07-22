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    Слуцкий: «Распускать сборную нельзя – это основной доход РФС»

    Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментировал петицию о роспуске национальной команды, которую подписали более 1 миллиона человек.

    «По поводу петиции могу сказать, что в ней ведь предлагают, чтобы на сэкономленные деньги… и так далее и тому подобное. Но вы же сами знаете, что единственный основной доход РФС — это выступление национальной команды. Поэтому сам факт распустить сборную и сэкономить деньги — это все равно, что закрыть бизнес в стране и получить за это какие-то деньги. Средства, которые получает национальная сборная, на них финансируются юношеские сборные, молодежные, женские, инвалиды, минифутбол. То есть это основное средство дохода футбольного союза», – заявил Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.07.2016 01:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июля 2016, 19:17

      Петиция написана не верно! Нужно читать: отказаться от всех игроков сборной, кто ее опозорил в Бразилии и во Франции! А буквоедством заниматься не стоит!

      2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Serjoga 26 июля 2016, 20:18

      Согласен. Надо набирать тех, кто хочет играть и выигрывать, а не номер на поле отбывать. Пусть даже кому-то мастерства хватать не будет, главное чтоб желание было. У нас столько народу в футбол играют, неужели 20 способных человек трудно отобрать?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июля 2016, 16:14

      Видишь Леонид, до чего ты народ довёл?

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 июля 2016, 11:28

      Интересно только,какой доход может принести "деревянная" сборная,что была на Евро-2016?

      2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper > nemolod 22 июля 2016, 13:02

      8,5 млн за евро РФС получил, 8 за выход, 500тыщ за ничью.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июля 2016, 10:59

      Потрясающие уроды.Все на одно лицо.Точно не догоняют,что народ всего лишь требует разогнать нынешний состав и назначить нового тренера,не шизофреника !

      4
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      Рейтинг: +231

      yanedo 22 июля 2016, 07:23

      баран тебе не уничтожить сборную предложили а выгнать нах нынешних пешеходов и набрать новых молодых амбициозных чтоб честь страны для них было не пустое слово

      4
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 июля 2016, 02:19

      Да с..ка не о доходе думать нужно, а как спорт в России вытащить из глубокой .опы.. Иди лучше тренеруй, счетовод херов..

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Red-White Sakhalin 25 июля 2016, 16:18

      Ему бы лучше вообще ничего не тренировать!

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