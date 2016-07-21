Бородюк: «Работа в сборной России? Кроме информации в СМИ, под этим ничего и нет»

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк выразил мнение, что не возглавит сборную России. Напомним, российский специалист является одним из кандидатов на пост рулевого национальной команды наряду со Станиславом Черчесовым и Курбаном Бердыевым.

– Вас называют в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России. Это соответствует действительности?

– Такое происходит на протяжении нескольких последних лет. Хотел бы поблагодарить журналистов за пиар.

– То есть, кроме новостей в СМИ, под этим ничего нет?

– Абсолютно.

– Но вам бы эта работа была интересна?

– Вопрос неактуален, поскольку, повторюсь, кроме информации в СМИ, под этим ничего и нет.