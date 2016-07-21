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    Бородюк: «Работа в сборной России? Кроме информации в СМИ, под этим ничего и нет»

    Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк выразил мнение, что не возглавит сборную России. Напомним, российский специалист является одним из кандидатов на пост рулевого национальной команды наряду со Станиславом Черчесовым и Курбаном Бердыевым.

    – Вас называют в числе кандидатов на пост главного тренера сборной России. Это соответствует действительности?

    – Такое происходит на протяжении нескольких последних лет. Хотел бы поблагодарить журналистов за пиар.

    – То есть, кроме новостей в СМИ, под этим ничего нет?

    – Абсолютно.

    – Но вам бы эта работа была интересна?

    – Вопрос неактуален, поскольку, повторюсь, кроме информации в СМИ, под этим ничего и нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 15:29
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