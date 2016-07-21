Халилович прошел медицинский осмотр в «Гамбурге»

Полузащитник «Барселоны» Ален Халилович близок к переходу в «Гамбург». Как сообщает официальная страница немецкого клуба в Twitter, на данный момент 20-летний хорват прошел медицинский осмотр.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется черно-синим в 5 миллионов евро, а сам игрок подпишет со своей новой командой контракт, рассчитанный на четыре года.
Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: @AlenHalilovic ist in HH angekommen&absolviert den Medizincheck pic.twitter.com/8gvx3lgYbr— Hamburger SV (@HSV) 21 июля 2016 г.