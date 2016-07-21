Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халилович прошел медицинский осмотр в «Гамбурге»

    Полузащитник «Барселоны» Ален Халилович близок к переходу в «Гамбург». Как сообщает официальная страница немецкого клуба в Twitter, на данный момент 20-летний хорват прошел медицинский осмотр.

    Напомним, ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется черно-синим в 5 миллионов евро, а сам игрок подпишет со своей новой командой контракт, рассчитанный на четыре года.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11