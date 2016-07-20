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  • Игнатьев: «Черчесову и Бердыеву будет полезно послушать отчет Слуцкого»

Игнатьев: «Черчесову и Бердыеву будет полезно послушать отчет Слуцкого»

20 июля 2016, 16:18
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение по поводу завтрашнего заседания технического комитета РФС, на котором экс-наставник национальной команды Леонид Слуцкий выступит с отчетом о проделанной работе на Евро-2016.

– Возрождается нормальная практика отчетов, которых мы не слышали давно. Наши зарубежные коллеги игнорировали подобные темы. Важно узнать от непосредственных участников чемпионата Европы, что же произошло во Франции. Обсудим, что необходимо предпринять во избежание повторения ошибок в будущем. Хотелось бы услышать программные заявления, что надо делать в нашем футболе, что поменять в детско-юношеском футболе. Нужен ли нам тренерский совет на постоянной основе.

– Бердыев и Черчесов – кандидаты на должность главного тренера. Им будет полезно заслушать Слуцкого?

– Конечно. Для них это будет важно. Бывший тренерский штаб, надеюсь, разберет не только ошибки, но и выскажет пожелания на будущее.

– Вы упомянули тренерский совет. Расскажите подробнее.

– Было бы здорово, если бы он не только делегировал своих людей на должность главного тренера сборной, но и нес бы ответственность за подготовку игроков, реализовывал бы индивидуальные программы для футболистов национальной команды. Ничего нового тут нет, все это было раньше – тренеры советовали своих игроков, кого-то предлагали не брать в сборную. Если клубный тренер порекомендовал бы своего игрока, то он нес бы за него ответственность.

– Кто сменит Слуцкого – Бердыев, Бородюк или Черчесов?

– Я бы добавил еще Семина. Каждый из них достоин возглавить сборную. Важно, чтобы мы определились с критериями выбора кандидата. Это, в первую очередь, освобожденный тренер. Наставник должен быть каждый день в работе, смотреть игроков, строить планы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия ЦСКА Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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Клим Чугункин.
1469021240
Черчесый должен стать главтреном России.
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Qranat
1469026166
Бердыев будет слушать гонявшего договорняки и проср-шего вчистую очную встречу в ЧР "Ростову" и опозорившего Страну игрой сборной на ЧЕ ? Не смешите... Кто такой Слуцкий без Гинера и крыши и кто такой Бердыев, доказывающий в разных командах, что равных ему в России НЕТ !
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koli4ka
1469035977
И в титрадку законспектировать....
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