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  • Минфин хочет сократить финансирование чемпионата мира на 15 миллиардов в 2017 году

Минфин хочет сократить финансирование чемпионата мира на 15 миллиардов в 2017 году

20 июля 2016, 10:30
6

В среду, 20 июля, состоится совещание у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на котором обсудят расходы федерального бюджета на 2017–2019 годы. Министерство финансов готово предложит сократить финансирование подготовки к чемпионату мира в России в 2017 году, переведя в «лист ожидания» 15 миллиардов рублей расходов. Кроме этого, предлагается сэкономить 3 миллиарда рублей на строительстве стадионов. В частности, до стадиона Калининграда могут не дойти 830,4 миллиона.

Еще одной статьей для оптимизации расходов в 2017 году могут стать тренировочные площадки, строительство и реконструкцию которых предлагают недофинансировать на 11,8 миллиарда рублей. Также планируется в 2017 году уменьшить Минспорту лимиты финансирования еще на 14,7 миллиарда — до 75,8 миллиарда рублей, мотивируя это тем, что в 2016 году финансирование Минспорта увеличили на 5,4 миллиарда — до 70,3 миллиарда рублей. Суммарный рост расходов Минспорта возможен в 2018–2019 годах — на 10,6 миллиарда руб.

В Министерстве спорта настаивают не только на сохранении полного объема финансирования мероприятий подготовки к чемпионату мира на 2017 год и ранее утвержденным статьям, но и предлагает дополнительные расходы в следующем году на обеспечении безопасности в размере 1,6 миллиарда рублей.

Согласно федеральному бюджету, общая стоимость чемпионата мира-2018 составляет 166,8 миллиарда рублей в 2013–2018 годах. Пик финансирования должен прийтись именно на 2017 год – на мероприятия до вычетов запланировано 63 миллиарда рублей.

Источник: Газета.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (6)
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Semargl18
1469000502
Начните с бомж арены.. генподрядчика и зарплат игрочишек.
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андрей андреев
1469021432
" Просто денег нет"...
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yorgenbarenz
1469089354
Протрахали последние копеечки на полёты к Марсу блохастых псин Шуваловой....
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