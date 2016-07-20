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    Раньери: «Уверен, Марез останется в «Лестере»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери уверен, что полузащитник Рияд Марез, признанный лучшим игроком чемпионата Англии минувшего сезона, не сменит клуб этим летом.

    «Уверен, что Марез останется с нами. Что касается Канте, то я могу пожелать ему всего самого наилучшего на новом месте. С самого начала я говорил, что хочу сохранить всех своих игроков, но Канте хотел уйти – мы не могли ему помешать, им были заинтересованы две или три команды», – сказал Раньери.

    Напомним, Н'Голо Канте перебрался в «Челси» в нынешнее межсезонье.

    Источник: Goal.com

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    20.07.2016 07:55
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