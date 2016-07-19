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    «Арсенал» отказался продавать Бельерина в «Манчестер Сити»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин является одной из трансферных целей «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «канониров» ответило отказом на предложение «горожан» и не собирается продавать футболиста во время летнего трансферного окна. Кроме «Манчестер Сити», в услугах 21-летнего испанца заинтересована «Барселона».

    По данным Transfermarkt, стоимость Бельерина составляет 13 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Арсенал» в АПЛ 36 матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.

    Источник: Daily Mail

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    19.07.2016 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Alidan 20 июля 2016, 00:56

      писали 41миллион чтото много вранья

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 19 июля 2016, 22:36

      Не трогать Эктора!

      1
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