Мутко: «Никаких назначений Черчесова в сборную России не было. Проведем переговоры с Бердыевым и Бородюком»

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов утвержден на посту наставника сборной России. Кроме того, функционер отметил, что организация проведет переговоры с Александром Бородюком и Курбаном Бердыевым.

«Мы говорили, что у нас есть время до 30 июля, чтобы определиться с главным тренером сборной России. Кто-то начал писать, что Черчесов уже назначен, все решено. Но никаких назначений не было. Мы встретимся с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, Александром Бородюком, поговорим», – сказал Мутко.