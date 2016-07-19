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  • Мутко: «Никаких назначений Черчесова в сборную России не было. Проведем переговоры с Бердыевым и Бородюком»

Мутко: «Никаких назначений Черчесова в сборную России не было. Проведем переговоры с Бердыевым и Бородюком»

19 июля 2016, 19:28
12

Президент РФС Виталий Мутко опроверг информацию, согласно которой бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов утвержден на посту наставника сборной России. Кроме того, функционер отметил, что организация проведет переговоры с Александром Бородюком и Курбаном Бердыевым.

«Мы говорили, что у нас есть время до 30 июля, чтобы определиться с главным тренером сборной России. Кто-то начал писать, что Черчесов уже назначен, все решено. Но никаких назначений не было. Мы встретимся с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, Александром Бородюком, поговорим», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Мутко Виталий
Комментарии (12)
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андрей андреев
1468946115
Руки прочь от Бердыева!!!
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alex1951
1468946228
Мудько ,будр добр,не муди.... Ты весьма мутный руководитель,в рай точно не попадешь! А что касается Бородюка ,так он затычкой был у Гус Иваныча. Поэтому его можно рассматривать только вкупе с Гусом, а не как гл.тренера - нет в России тренеров,нету!!!!!
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Vasilii1958
1468947362
Мудко ищет корманного тренера как путин корманных замов
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yorgenbarenz
1468951849
Всё тянут резину,сплетни и слухи порождая.А время идёт....Его не осталось совсем! Дорог каждый час ! Сбродную разогнали, пора новых искать,готовить! Курбана Бекиевича надо уговорить и дать ему в ученики Бородюка,который ну никак не тянет на главного тренера сборной России-с лица глуповат и опыта нет.
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Taps
1468952596
Мудко давно пора уволить.
Засиделся, загрузился.
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LokoBars
1468954849
Когда его уберут..
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Gazelvagen877
1468963629
Если бородюк у руля встанет-то с чм 18 можно будет сборной сразу уезжать в тайгу рубить лес
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