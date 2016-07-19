Ещенко: «С некоторыми упражнениями Карреры столкнулся впервые»

Новичок «Спартака» защитник Андрей Ещенко оценил работу нового тренера команды итальянца Массимо Карреры. Напомним, он вошел в тренерский штаб красно-белых после завершения евро-2016.

— Безусловно, уже первые уроки Массимо Карреры идут нам на пользу. Я в большом футболе не первый год, тренировался в сборной России под руководством итальянских специалистов, но с целым рядом упражнений нашего тренера по обороне столкнулся впервые. И, что не менее важно, я и мои партнеры защитники чувствуем, как потихонечку прибавляем с каждой тренировкой.

— И тем не менее наша оборона позволила швейцарцам уже в начале игры почти без беспрепятственно забить первыми…

— Да мы в этот момент еще приходили в себя после долгой дороги на стадион. В то время как соперники в привычном ритме в течение полутора часов готовились к матчу в раздевалке и на поле. Когда же мы по-настоящему вошли в игру, то еще до перерыва выровняли ее. А во втором тайме заставили швейцарцев сосредоточиться на обороне. Мне показалось, что в эти минуты мы выглядели свежее игроков «Янг Бойз». Притом, что нагрузки на немецком сборе пока были не меньше, чем на австрийском.