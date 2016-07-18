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    Вальс: «Мы предотвратили теракт накануне Евро-2016»

    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс прокомментировал проблем с безопасностью на стадионах во время Евро-2016.

    «Чрезвычайное положение, без всяких сомнений, позволило избежать нескольких терактов в ходе последних месяцев. Один — который мог быть весьма смертоносным — прямо перед началом Евро. Я хочу через вас заявить гражданам: мы предотвращаем теракты, хотя нулевого риска не бывает», – заявил Вальс.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2016 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июля 2016, 03:52

      А где виновные, его готовившие? Где судебный процесс?
      В одной стране мира глава БЕЗО уже как-то говорил, что он и его ребята за год предотвратили 700 терактов... И он, конечно, не знал, что над ним смеялись его же ребята... :-))))
      Нет виновных, нет процесса, то и слова г-на Вальса - полное фуфло!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vit1903 21 июля 2016, 20:19

      А объяснять процесс не нужно... НУЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ! В СУДЕ!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vit1903 21 июля 2016, 21:01

      Да хоть Фокстрот!!!

      P.S. Каюсь, не заметил сначала игры слов в фамилиях этих французских политиканов... Просто не слежу за этими персонами... Они все сегодня слишком карикатурны. Эпоха Тэтчер и Коля канула в лету... Вместе с гибелью СССР.

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