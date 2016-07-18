Вальс: «Мы предотвратили теракт накануне Евро-2016»

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс прокомментировал проблем с безопасностью на стадионах во время Евро-2016.

«Чрезвычайное положение, без всяких сомнений, позволило избежать нескольких терактов в ходе последних месяцев. Один — который мог быть весьма смертоносным — прямо перед началом Евро. Я хочу через вас заявить гражданам: мы предотвращаем теракты, хотя нулевого риска не бывает», – заявил Вальс.